Школа в Приуральском районе откроется после капремонта

В поселке Щучье Приуральского района подрядчик закончил работы по капитальному ремонту школы. Их вели по всем направлениям: от обновления фасада и кровли до потолков, утепления полов, замены коммуникаций, сообщает районная администрация.
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