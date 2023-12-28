Юрий Кот "Не спрятаться, не скрыться". Украинцев в возрасте 25–60 лет, живущих в Германии, обяжут в 2024 году явиться в вербовочные центры ВСУ, заявил Умеров в интервью СМИ.
Единственный шанс для мужчин с Украины избежать очевидного финала - вернуться к своему русскому началу
Комментарии
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Юрий Золотарев
Ну шо, "прибандеренные" козлы? Так и будете безропотно топать на заклание ради мильёнов Зели и его банды?? Давно бы уже пора вам развернуть оружие ПРОТИВ этих неДОлюдей!
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14 час.
владимир Сырников
Попытка их перевоспитать глупое занятие. Украинцы по своей сути приспособленцы и себе на уме. Поэтому, они всегда будут искать только свою выгоду. А. как только появится возможность, ини сразу же укусят ту руку с которой они только что кормились.
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13 час.
Леонид Руси
Пока мы не снимим кастрюли с их тупорылой башки... ничего не получится... Их нужно обучать... Они же ваще никакие... глупенькие детишки и злыдни писюкавые )))
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12 час.
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