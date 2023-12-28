Единственный шанс для мужчин с Украины избежать очевидного финала - вернуться к своему русскому началу

Юрий Золотарев Ну шо, "прибандеренные" козлы? Так и будете безропотно топать на заклание ради мильёнов Зели и его банды?? Давно бы уже пора вам развернуть оружие ПРОТИВ этих неДОлюдей!

владимир Сырников Попытка их перевоспитать глупое занятие. Украинцы по своей сути приспособленцы и себе на уме. Поэтому, они всегда будут искать только свою выгоду. А. как только появится возможность, ини сразу же укусят ту руку с которой они только что кормились.