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Что происходит с сосудами после инсульта — открытие, которое может изменить подход к лечению

Что происходит с сосудами после инсульта — открытие, которое может изменить подход к лечению

То, как сосуды мозга реагируют на инсульт, имеет решающее значение для восстановления пациента. фото: iStockОстрое нарушение мозгового кровообращения, оно же инсульт, — одна из главных причин смертности и инвалидности в мире.

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Комментарии
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Grandad
Надо говорить о времени смерти после инсульта. Только тогда эти цифры могут что--то значит. Без лимита на время эти показатели бессмысленны: мы все всё равно умрём.
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17 час.
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