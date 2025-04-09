То, как сосуды мозга реагируют на инсульт, имеет решающее значение для восстановления пациента. фото: iStockОстрое нарушение мозгового кровообращения, оно же инсульт, — одна из главных причин смертности и инвалидности в мире.
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