Премьер-министр России Михаил Мишустин направил в Государственную думу 5 кандидатур на должности в руководстве правительства и федеральных ведомствах.
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