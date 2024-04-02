ПЯ-РЯ-Мя-аан!

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с90-Х говорила и говорю-давайте возьмем за пример перемены и развитие Китая,но нет,нам надо из раза в раз замахиваться на Мировые революции,как же -негры голодают,еврожопа мерзнет.Робята,а может у себя наведем порядок,выведем естественный достойный уровень проживания человека не только в Москве,но и в глубинках,да такой,чтобы завидовали люди всей Земли,а потом вспомним о глубинной миссии России