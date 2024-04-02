Недовольства не стало меньше! По-прежнему вокруг пруд пруди всякого не такого. Вот веская причина влиться как следует в нестройный, но гро-омкий хор, что ЗАДРАЛО!!!! Что ХВАТИТ!!! Что «ПЕРЕМЕНЫ НАЗРЕЛИ», и «НУЖНЫ КАРДИНАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ»!!! И, кстати, почему бы в этой связи не освежить память? Чуток.
ПЯ-РЯ-Мя-аан!
Комментарии
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star
с90-Х говорила и говорю-давайте возьмем за пример перемены и развитие Китая,но нет,нам надо из раза в раз замахиваться на Мировые революции,как же -негры голодают,еврожопа мерзнет.Робята,а может у себя наведем порядок,выведем естественный достойный уровень проживания человека не только в Москве,но и в глубинках,да такой,чтобы завидовали люди всей Земли,а потом вспомним о глубинной миссии России
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19 час.
Вик Норд
Терпеть не мог эту узкоглазую рожу,певца ртом,Бог прибрал его вовремя,вообще непонятно как его можно было слушать,пародия на музыку,издевательство над вокалом,какая то смешная претензия на рок.
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18 час.
Т
Тома
Согласен
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16 час.
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