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Тренер сборной России Писарев не согласился с оценкой уровня футбола от Кокорина

Тренер сборной России Писарев не согласился с оценкой уровня футбола от Кокорина

Ассистент главного тренера сборной России Николай Писарев, говоря о скандальном высказывании нападающего "Ариса" Александра Кокорина, заявил, что уровень российских клубов можно будет понять только после возвращения в еврокубковые турниры.

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