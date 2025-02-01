Тренер сборной России Писарев не согласился с оценкой уровня футбола от Кокорина

Ассистент главного тренера сборной России Николай Писарев, говоря о скандальном высказывании нападающего "Ариса" Александра Кокорина, заявил, что уровень российских клубов можно будет понять только после возвращения в еврокубковые турниры.
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