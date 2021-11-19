Прощай, тепло: прогноз погоды на выходных в Уссурийске (интерактивная карта)

После снежка, просыпавшегося на Уссурийск утром в пятницу, 19 ноября, придет волна похолодания. Уже в ближайший уикенд горожане ощутят это на себе, сообщили ИА UssurMedia синоптики "Примпогоды".
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