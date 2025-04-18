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Политика как она есть

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Екатерина Васильева, ушедшая в монастырь, тайно приезжала проститься с Евгенией Добровольской

Екатерина Васильева, ушедшая в монастырь, тайно приезжала проститься с Евгенией Добровольской

Несколько лет назад актриса Екатерина Васильева оставила мирскую жизнь и ушла в монастырь. Никакие интервью с тех пор звезда фильма «Мамы» не давала, но на днях она сделала исключение в память о своей коллеге Евгении Добровольской, которая ушла из жизни в январе этого года после длительной борьбы с онкологией.

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