Екатерина Васильева, ушедшая в монастырь, тайно приезжала проститься с Евгенией Добровольской

Несколько лет назад актриса Екатерина Васильева оставила мирскую жизнь и ушла в монастырь. Никакие интервью с тех пор звезда фильма «Мамы» не давала, но на днях она сделала исключение в память о своей коллеге Евгении Добровольской, которая ушла из жизни в январе этого года после длительной борьбы с онкологией.