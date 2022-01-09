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Бе-2500 «Нептун»: советский экранолет мог стать самым большим в мире

Бе-2500 «Нептун»: советский экранолет мог стать самым большим в мире

Почему не был реализован проект создания самого большого воздушного и морского монстра? Экраноплан — это уникальная конструкция, сочетающая в себе скоростные качества самолета с грузоподъёмностью традиционных морских судов, способная передвигаться над водой и твердой поверхностью и имеющая самые широкие перспективы в области пассажирских и морских перевозок, спасения людей, потерпевших бедствие на море, а также — в качестве военного транспортного средства для переброски десанта или носителя крылатых ракет.

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