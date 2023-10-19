Игорь Сечин призвал расширять взаиморасчёты между Россией, Китаем и третьими странами с использованием рубля и юаня

На открытии V Российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине глава ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин отметил, что давление стран Запада на Китай и Россию стало стимулом к развитию собственных региональных рынков Москвы и Пекина.