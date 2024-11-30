Шалимов предложил сократить РПЛ до 10 клубов: «Мы бы получили суперматчи в каждом туре»

«На мой взгляд, надо обсуждать вариант Кубка в формате с вылетом после каждого матча. При этом видоизменить формат чемпионата – если в РПЛ будет 10 клубов, мы в каждом туре получил суперматчи, а Кубок станет Кубком, как мы его знали», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов.