Infiniti изо всех сил старается играть в высшей лиге, оставив позади таких конкурентов, как Cadillac, и вплотную взявшись за «большую немецкую тройку»

Главная вражда бренда произошла с другим японским эмигрантом. Помните фильм «Железный кулак»? Nissan и Toyota соперничают за клиентов, бросая в бой свои стальные воплощения: Infiniti и Lexus соответственно.
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