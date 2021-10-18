Депутат Госдумы предложил запретить незамужним туристкам из России ездить в Турцию Виталий Милонов, депутат Госдумы и государственный деятель от партии «Единая Россия», предложил ввести запрет на выезд из России в Турцию незамужних россиянок.
Депутат Госдумы предложил запретить незамужним туристкам из России ездить в Турцию Виталий Милонов, депутат Госдумы и государственный деятель от партии «Единая Россия», предложил ввести запрет на выезд из России в Турцию незамужних россиянок.
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