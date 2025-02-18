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Трамп заявил, что США нанесли авиаудар по одному из главарей "Аль-Каиды" в Сирии

Трамп заявил, что США нанесли авиаудар по одному из главарей "Аль-Каиды" в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские Вооруженные силы в минувшие выходные (15-16 февраля) нанесли высокоточный авиаудар по одному из главарей террористической группировки "Аль-Каида" в Сирии и ликвидировали его.

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