С чего они взяли, что сохранят свои собственные скальпы? — о выходе Цукерберга на тропу войны

Известный российский учёный-востоковед и экономист, президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский… «Сообщение „Рейтерс“ о том, что компания „Мета“ вследствие спецоперации России на Украине не будет удалять на своих сервисах в Восточной Европе и на постсоветском пространстве (!) призывы к убийству российских военных, а также президентов Путина и Лукашенко, хотя призывы к убийству „мирных россиян“ по-прежнему не приветствует, радует своей откровенностью и тем, до какой степени всё-таки американцы — люди бесхитростные и одновалентные.