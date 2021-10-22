Во Франции выявили заговорщика, готовившего нападения на центры вакцинации

Экстремист Реми Дайе, задержанный по подозрению в причастности к планированию нападения на центры вакцинации, переведен во внутреннюю тюрьму Главного управления внутренней безопасности правительством Франции, сообщает 21 октября телеканал BFMTV.
Экстремист Реми Дайе, задержанный по подозрению в причастности к планированию нападения на центры вакцинации, переведен во внутреннюю тюрьму Главного управления внутренней безопасности правительством Франции, сообщает 21 октября телеканал BFMTV.
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