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Robert Hays Revealed 10 Hilarious "Airplane!" Behind-The-Scenes Stories — Including Leslie Nielsen's Fart Machine

Robert Hays Revealed 10 Hilarious "Airplane!" Behind-The-Scenes Stories — Including Leslie Nielsen's Fart Machine

Robert Hays shared hilarious firsthand stories from making "Airplane!" including Leslie Nielsen's fart machine that nearly broke his composure, the iconic "Stayin' Alive" sequence, and his friendship with co-star Julie Hagerty.

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