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Кино: 7 самых интересных экранизаций английской классики, в которых прекрасно всё - от сюжета до игры актеров

Кино: 7 самых интересных экранизаций английской классики, в которых прекрасно всё - от сюжета до игры актеров

Экранизировать классические литературные произведения всегда непросто. Далеко не всем режиссёрам удаётся передать дух эпохи, да к тому же кинематографисты не всегда бережно относятся к первоисточнику, навязывая зрителям собственное видение событий.

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