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Владимирские новости

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В округе Муром зафиксировали массовую гибель рыбы

В округе Муром зафиксировали массовую гибель рыбы

Во Владимирской области продолжила массово гибнуть рыба. Ранее, подобные инциденты были зафиксированы в озере Якушево под ЗАТО Радужный, озере Якушевское в Судогодском районе, в реке Клязьма во Владимире, озере Федоровское в Киржачском районе.

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