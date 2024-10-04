В округе Муром зафиксировали массовую гибель рыбы

Во Владимирской области продолжила массово гибнуть рыба. Ранее, подобные инциденты были зафиксированы в озере Якушево под ЗАТО Радужный, озере Якушевское в Судогодском районе, в реке Клязьма во Владимире, озере Федоровское в Киржачском районе.