Оливье Фор назвал условия для долгого существования нового правительства

Продолжительность нахождения Франсуа Байру на посту премьер-министра Франции оказалась в зависимости от предпринятых им шагов, от способности оппозиции примириться и чувства ответственности за будущее страны у законодателей, заявил Оливье Фор, председатель социалистической партии (PS), 13 декабря пишет французский журнал Le Point.