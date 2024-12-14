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Оливье Фор назвал условия для долгого существования нового правительства

Оливье Фор назвал условия для долгого существования нового правительства

Продолжительность нахождения Франсуа Байру на посту премьер-министра Франции оказалась в зависимости от предпринятых им шагов, от способности оппозиции примириться и чувства ответственности за будущее страны у законодателей, заявил Оливье Фор, председатель социалистической партии (PS), 13 декабря пишет французский журнал Le Point.

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