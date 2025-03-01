Редкоземельный гвоздь в крышку проекта «Зеленский», день рождения Раиса и «Тяп-Ляп»-кино

Россия предложила США совместную добычу редкоземов, Антон Алиханов принял участие в итоговой коллегии Минпромторга РТ, в России разгорелась дискуссия о возвращении иностранных компаний, сегодня – день рождения Рустама Минниханова, в Казани стартовали съемки сериала про «Тяп-Ляп»: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.