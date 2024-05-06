Школьница погибла под колесами поезда в Калужской области

Калужане в соцсетях сообщают о трагедии, произошедшей на железнодорожных путях в Обнинске: восьмиклассница погибла под колесами поездаКалужане в соцсетях сообщают о трагедии, произошедшей на железнодорожных путях в Обнинске: восьмиклассница погибла под колесами поезда.
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