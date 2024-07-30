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Мичков произвел символический бросок перед бейсбольным матчем в Филадельфии

Мичков произвел символический бросок перед бейсбольным матчем в Филадельфии

Хоккеист «Флайерс» посетил игру MLB между «Филадельфией Филлис» и «Нью-Йорк Янкиз». Напомним, «Филадельфия Флайерс» выбрали Матвея Мичкова под седьмым номером на драфте НХЛ-2023.

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