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Яңа Чишмә, Тукай һәм Аксубай районнарында ябык боз сарайлары ачылды

Яңа Чишмә, Тукай һәм Аксубай районнарында ябык боз сарайлары ачылды

Бүген Яңа Чишмә, Тукай һәм Аксубай районнарында республика программасы һәм бердәм проект буенча төзелгән берьюлы өч ябык боз сарае ачылды.

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