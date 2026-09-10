Яңа Чишмә, Тукай һәм Аксубай районнарында ябык боз сарайлары ачылды

Бүген Яңа Чишмә, Тукай һәм Аксубай районнарында республика программасы һәм бердәм проект буенча төзелгән берьюлы өч ябык боз сарае ачылды.
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