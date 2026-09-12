Китай повышает цены на топливо

ПЕКИН (ИА Реалист). Государственная комиссия по развитию и реформам КНР опубликовала уведомление о повышении розничных цен на бензин и дизельное топливо с 12 сентября.
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