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Интригующий эффект конспирологического мышления раскрыт в новом исследовании

Интригующий эффект конспирологического мышления раскрыт в новом исследовании

Новое исследование раскрывает, как вера в заговоры меняет восприятие социального неравенства. Люди, склонные к конспирологическому мышлению, реже объясняют успех или бедность личными усилиями и чаще критикуют привилегированные группы Новое исследование, опубликованное в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, проливает свет на то, как вера в заговоры влияет на восприятие социального неравенства.

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