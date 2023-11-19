Почти 90 тысяч военнослужащих приняли участие в Географическом диктанте

Около 90 тысяч военнослужащих Вооруженных сил РФ и членов их семей приняли участие в международной просветительской акции «Географический диктант», которая прошла на 1 146 площадках Министерства обороны России от Балтийска до Камчатки и от Новой Земли до Каспийска.