"Зенит" и "Локомотив" сразятся за Суперкубок России

17 июля в Калининграде на стадионе, принимавшем чемпионат мира по футболу чемпион страны санкт-петербургский "Зенит" и обладатель Кубка России московский "Локомотив" разыграют Суперкубок страны и начнут таким образом национальный футбольный сезон.