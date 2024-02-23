Минпросвещения предложило увеличить число уроков по одному предмету

Минпросвещения предложило увеличить количество часов, выделенное на изучение истории в школах, почти в полтора раза – с 340 до 476, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает PRIMPRESS.
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