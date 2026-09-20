Волейболистки «Тулицы» уступили «Уралочке» в матче «Кубка Легенд»

Судьба выхода «Тулицы» в Финал четырёх «Кубка Легенд» 2026 зависит от результата матча «Локомотив» (Калининград) — «Динамо-Ак Барс» (Казань).
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