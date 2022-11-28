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Сантуш о голе Бруну, переписанном с Роналду: «Португалия сыграла отлично, а остальное неважно»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался после игры с Уругваем (2:0). – Была небольшая растерянность, непонятно было, кто забил первый мяч – Роналду или Фернандеш.

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