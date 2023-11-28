Молодые предприниматели обсудили связь власти и бизнеса на форуме в Москве

МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. На ключевом дне Всероссийского фестиваля молодежного предпринимательства «БИЗНЕС МОЛОДЫХ» прошли разнообразные мероприятия, включая ток-шоу с предпринимателями, мастер-классы, экспертные мастерские, тренинги и дискуссии с участием представителей бизнеса, государственных структур и политических партий.
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