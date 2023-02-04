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Хабаровские школьники отправляют гостинцы участникам СВО

Хабаровские школьники отправляют гостинцы участникам СВО

Ученики хабаровских школ собрали посылки для военных, находящихся сейчас в зоне проведения российской спецоперации на Украине.

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