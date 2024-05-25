Умерла боровшаяся с онкологией сестра Жанны Фриске

Певица Жанна Фриске скончалась летом 2015-го года в возрасте 40 лет от глиобластомы - рака мозга. Два года назад стало известно, что с онкологией борется 39-летняя двоюродная сестра покойной певицы, племянница Владимира Фриске Татьяна Гончаренко, которая живет в Одессе.
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