Умерла боровшаяся с онкологией сестра Жанны Фриске

Певица Жанна Фриске скончалась летом 2015-го года в возрасте 40 лет от глиобластомы - рака мозга. Два года назад стало известно, что с онкологией борется 39-летняя двоюродная сестра покойной певицы, племянница Владимира Фриске Татьяна Гончаренко, которая живет в Одессе.