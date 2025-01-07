Мошенники стали активней использовать звонки с дипфеками

Звонки с использованием дипфейков стали одним из самых опасных методов мошенничества. В 2024 году зафиксированы десятки тысяч таких атак, а в 2025 году их число может вырасти в десятки раз, предупреждают эксперты.
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