Газета «Юго-Восточный курьер» стала призёром городского конкурса

Городской смотр «Информируем из первых рук» проводился в этом году в 13-й раз. Его организаторы — городские департаменты средств массовой информации и рекламы и территориальных органов исполнительной власти, а также пресс-служба мэра и Правительства Москвы.
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