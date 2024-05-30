Посольство РФ в Канаде назвало инструкторов на Украине законной целью

Находящиеся на Украине иностранные инструкторы являются легитимной целью ВС РФ, а разрешение на использование ВСУ западного оружия для ударов по объектам на территории России не повлияет на ситуацию на передовой.
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