Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Посольство РФ в Канаде назвало инструкторов на Украине законной целью

Посольство РФ в Канаде назвало инструкторов на Украине законной целью

Находящиеся на Украине иностранные инструкторы являются легитимной целью ВС РФ, а разрешение на использование ВСУ западного оружия для ударов по объектам на территории России не повлияет на ситуацию на передовой.

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