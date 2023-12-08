«Всё это будет продолжаться, пока мы не будем давать сдачи» Алексей Песков На фото: бывший депутат Верховной Рады Илья Кива (Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС) Материал комментируют: Олег Царев В подмосковном селе Супонево Одинцовского района нашли мертвым Илью Киву, первое сообщение об этом появилось около 18 часов 6 декабря.
Олег Царев: Кива знал, что находится в списке СБУ на ликвидацию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вага карлито
Ну растили монстра долго совместными усилиями и посильной своей лептой! Что сегодня говорить о том ,что тот стал пожирать своих некоторых адептов, особенно тех , кто уже очухался и понял что натворили! Да за все надо платить! Счастье, что еще Россия взялась за очищение авгиевых конюшен а то бы в сором времени могло и всё человечество встать на грань уничтожения и всего на всего из-за бандеровской бреди! Вроде абсурд но тем не менее!))
Ответить
22 час.
Свежие комментарии