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Проект «Илья Ремесло» завершён? Имитация оппозиционной деятельности может обернуться десятью годами тюрьмы

Проект «Илья Ремесло» завершён? Имитация оппозиционной деятельности может обернуться десятью годами тюрьмы

В Северной столице сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Илью Ремесло. Как сообщили в оперативных службах, задержание проведено в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту распространения ложной информации о действиях российской армии.

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