ПЛЕЙМЕЙКЕР
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПЛЕЙМЕЙКЕР

88 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Клавдия Золотых
    дочке Этери можно даже сменить гражданство а Почему эта пара не может выехать? тем более что у неё есть гражданством ...ФФККР опровергла ...
  • leonid
    A причем здесь Карпин, он выбирает как он считает лучших футболистов. Но что поделать, если эти "лучшие", играть не у...«Выбирать не прих...
  • катя Подвойская (-)
    Карпин что вы из себя возомнили, научите команду играть и побеждать со всеми командами. Не доросли ваши ребята играть...«Выбирать не прих...

«Милуоки» уступил «Индиане» и не смог пробиться в финал внутрисезонного турнира НБА

«Милуоки» уступил «Индиане» и не смог пробиться в финал внутрисезонного турнира НБА

37 очков Янниса Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Индианой«. В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился полуфинальный матч так называемого внутрисезонного турнира НБА, в котором «Индиана Пэйсерз» встречалась с «Милуоки Бакс».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх