«Милуоки» уступил «Индиане» и не смог пробиться в финал внутрисезонного турнира НБА

37 очков Янниса Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Индианой«. В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился полуфинальный матч так называемого внутрисезонного турнира НБА, в котором «Индиана Пэйсерз» встречалась с «Милуоки Бакс».