Алиев подтвердил встречу РФ и ФРГ в Баку и заявил о готовности приветствовать завершение войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине подтвердил, что в Баку действительно состоялась встреча представителей России и Германии, однако подчеркнул, что азербайджанская сторона не была о ней проинформирована заранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии