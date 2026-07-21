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Антифашист

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Алиев подтвердил встречу РФ и ФРГ в Баку и заявил о готовности приветствовать завершение войны

Алиев подтвердил встречу РФ и ФРГ в Баку и заявил о готовности приветствовать завершение войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине подтвердил, что в Баку действительно состоялась встреча представителей России и Германии, однако подчеркнул, что азербайджанская сторона не была о ней проинформирована заранее.

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