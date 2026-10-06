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Новости Тамбова

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В сентябре в тамбовский отряд "Лиза Алерт" поступило 13 заявок на поиск людей

В сентябре в тамбовский отряд "Лиза Алерт" поступило 13 заявок на поиск людей

В сентябре в тамбовский отряд "Лиза Алерт" поступило 13 заявок  на поиск людей. Сообщается, что 7 человек найдены живыми, а 1 - погибшим.

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