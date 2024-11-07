Meta* предоставила доступ к Llama для оборонных нужд США

Компания Meta*, стремясь развеять опасения о том, что её открытый искусственный интеллект может быть использован иностранными противниками, объявила о предоставлении доступа к своей серии моделей Llama правительственным агентствам США и подрядчикам в сфере национальной безопасности.
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