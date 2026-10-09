В Орле будут готовить кадры в сфере безопасности дорожного движения для всего СНГ

Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова стал базовой организацией СНГ по подготовке кадров в сфере безопасного дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лежнев после двух...
- Счётная палата РФ...
- LD Курьерам запретят...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым