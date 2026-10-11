Албания: Один человек погиб и еще один получил ранения в результате взрыва автомобиля возле здания полиции Гирокастры в районе Штатори, 18 в Гирокастре, графство Гирокастра, в вечерние часы 10 октября.
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