Стало известно, кто сможет увидеть полутеневое лунное затмение 25 марта

Увидеть полутеневое затмение Луны 25 марта или хотя бы его часть можно будет на большей части Европы и Австралии, в северо-восточной Азии, в Африке, Северной и Южной Америке, Тихом океане, Атлантике, Арктике и Антарктиде, в России явление можно будет наблюдать только на Чукотском полуострове.