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Стало известно, кто сможет увидеть полутеневое лунное затмение 25 марта

Стало известно, кто сможет увидеть полутеневое лунное затмение 25 марта

Увидеть полутеневое затмение Луны 25 марта или хотя бы его часть можно будет на большей части Европы и Австралии, в северо-восточной Азии, в Африке, Северной и Южной Америке, Тихом океане, Атлантике, Арктике и Антарктиде, в России явление можно будет наблюдать только на Чукотском полуострове.

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