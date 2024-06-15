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В Ростовской области уничтожены три украинских беспилотника

В Ростовской области уничтожены три украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью, «В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в пресс-службе.

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