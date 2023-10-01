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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Джикии: «Переговоров с другими клубами нет. Георгий – мужчина, он не даст перейти в склочные разборки»

Агент Джикии: «Переговоров с другими клубами нет. Георгий – мужчина, он не даст перейти в склочные разборки»

Капитан «Спартака» провел в запасе два последних матча Мир РПЛ – против «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0).

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