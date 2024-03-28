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Песков заявил, что планов блокировать Telegram в России нет

Песков заявил, что планов блокировать Telegram в России нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что планов блокировать Telegram в России сейчас нет, но основателю мессенджера Павлу Дурову следует уделять больше внимания факту того, что этот ресурс используется и террористами в том числе.

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