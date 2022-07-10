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"Роскосмос" трудоустроит военных, получивших травмы во время спецоперации на Украине

"Роскосмос" трудоустроит военных, получивших травмы во время спецоперации на Украине

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация организует реабилитацию и обучение, а затем и трудоустроит часть военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине, которые не смогут вернуться на службу из-за травм.

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