"Роскосмос" трудоустроит военных, получивших травмы во время спецоперации на Украине

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация организует реабилитацию и обучение, а затем и трудоустроит часть военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине, которые не смогут вернуться на службу из-за травм.